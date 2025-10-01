الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن منذ قليل.

 

أكبر هجوم جوي على اليمن بـ65 قذيفة

وفي الـ 25 من سبتمبر الماضي، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 20 طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي شاركت في الهجوم على صنعاء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “قواتنا استخدمت أكثر من 65 قذيفة وهو أكبر عدد ذخائر استخدم في هجوم جوي على اليمن”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. 

 

غارات إسرائيلية على صنعاء

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين. 

 

هجوم حوثي يستهدف إيلات

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".  

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن صنعاء الحوثى العاصمة اليمنية جيش الاحتلال إيلات

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

في ذكرى اشتعالها، هل غيرت ثورة سبتمبر وجه اليمن أم كرست انقسامه؟

إعلام عبري: دخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من ‎اليمن

أسفر عن إصابة 22 إسرائيليا، أول تعليق من الحوثيين على هجوم إيلات

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads