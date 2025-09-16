الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جماعة الحوثي تعلن ضرب هدف حساس في يافا ومطار رامون بإسرائيل

المتحدث العسكري باسم
المتحدث العسكري باسم الحوثيين

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي ، يحيي سريع اليوم الثلاثاء: نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد هدف حساس للعدو في يافا.

وأضاف يحيي سريع في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: إن سلاح الجو المسير استهدف مطار رامون في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء: إن المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

هيئة البث الإسرائيلية: المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، وفي مستوطنات جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق ذاته قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن  سلاح الجو بدأ هجوما على ميناء الحديدة في اليمن.

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة 

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، أن عدوانا إسرائيليا بدأ على ميناء الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على بلدنا.. وأربكت الدفاعات طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

ونقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن الهدف من الغارة على ميناء الحديدة هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع إضافية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في الميناء.

