إذاعة جيش الاحتلال: نفذنا أكبر هجوم جوي على اليمن بـ65 قذيفة

غارات إسرائيلية على اليمن

قالت إذاعة جيش الاحتلال في تقرير لها اليوم الخميس: “قواتنا استخدمت أكثر من 65 قذيفة وهو أكبر عدد ذخائر استخدم في هجوم جوي على اليمن”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. 

ومن جانبه، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين. 

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة". 

هجوم حوثي يستهدف إيلات 

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين. 

