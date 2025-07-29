المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن تفاصيل استهداف الاحتلال بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، العميد يحيى سريع: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

استهدف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة مطار اللد.

وتابع، اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني وإسنادا لمقاومته ودعما لصموده.

لابيد ينتقد استمرار نتنياهو فى حرب غزة

فى سياق آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إنه لن ينضم إلى حكومة تجمعه مع بنيامين نتنياهو، معتبرا أن أسوأ ما فعله الأخير هو إدخال الفاشية إلى حكومته.

وقال في مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية: "الحكومة لا تعرف ماذا سيحدث في اليوم التالي للحرب في قطاع غزة".

وأضاف لابيد: "يجب أن يكون هناك من يوضح لمقاتلينا ما هي أهداف الحرب – إلى متى يمكننا الاستمرار بالقول إننا ندخل لتطهير خان يونس؟

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