الحوثيون يعلنون استمرار هجماتهم ضد الاحتلال رغم اتفاق طهران وتل أبيب

أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مساء اليوم الثلاثاء استمرار هجماتها العسكرية ضد دولة الاحتلال، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب.

استمرار هجمات الحوثيين ضد دولة الاحتلال

وقال القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "قبول أمريكا والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

وأضاف: "عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

وفي 15 مارس الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن حملتها ضد الحوثيين، في عملية أطلق خلالها البنتاجون ما يقرب من 2000 قنبلة وصاروخ بقيمة تزيد عن 775 مليون دولار، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين.

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي

وفي مايو الماضي، أعلنت سلطنة عُمان، أن جهودها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ، أن هذا الاتفاق جاء بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الجانبين؛ بهدف تحقيق خفض التصعيد.

وأكدت جماعة الحوثي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة والولايات المتحدة، لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وقالت: الاتفاق لا يتضمن إسرائيل، بأي شكل من الأشكال... والذي حصل هو مع الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية ما داموا أعلنوا التوقف والتزموا فعلًا، فموقفنا دفاعيّ، وسيتوقف الرد.

جيش الاحتلال يهدد الحوثيين

في غضون ذلك، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء: سنتعامل مع صنعاء مثل طهران، وأمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين.

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