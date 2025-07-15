الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مزدوجة على هدفين في إسرائيل بالنقب وميناء أم الرشراش

العميد يحيي سريع،
العميد يحيي سريع، فيتو

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، مساء اليوم، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل.

جماعة الحوثي تقصف هدفين في النقب وأم الرشراش

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع، أن طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش.

وأوضح العميد يحيي سريع، أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا، عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

العميد يحيي سريع يحمل الأمة مسئولية ما يحدث في غزة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين تابع، إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحقّ إخواننا في غزة، فيقتلُ الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالمِ أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء، إنّ جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها".

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الحوثى طائرات مسيرة النقب ميناء أم الرشراش غزة العميد يحيي سريع الحوثيين جماعة انصار الله

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