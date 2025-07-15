الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مزدوجة على هدفين في إسرائيل بالنقب وميناء أم الرشراش

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، مساء اليوم، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل.

جماعة الحوثي تقصف هدفين في النقب وأم الرشراش

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع، أن طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش.

وأوضح العميد يحيي سريع، أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا، عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

العميد يحيي سريع يحمل الأمة مسئولية ما يحدث في غزة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين تابع، إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحقّ إخواننا في غزة، فيقتلُ الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالمِ أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء، إنّ جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.