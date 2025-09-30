الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالزيتون

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأول بمنطقة الزيتون، دون أي إصابات بشرية.

حريق يلتهم شقة سكنية في بولاق الدكرور

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة الى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والنيابة تباشر التحقيقات.

