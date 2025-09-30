الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالزيتون

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأول بمنطقة الزيتون، دون أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة الى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والنيابة تباشر التحقيقات.

