نزيف بالمخ وسحجات، اعترافات صادمة للمتهم بقذف زوجته من الشرفة بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة عاملة نظافة بنزيف بالمخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم بعد أن قامت بالقفز من الطابق الرابع بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب واحتجازها بالشقة في بولاق الدكرور.

اعترافات المتهم بالتسبب في قفز زوجته

بمواجهة المتهم م. ع.، سائق توك توك 25 سنة، بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها وما جاء بمحضر الضبط، أقر واعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة.

ذكر المتهم أنه بتاريخ الواقعة نشبت بينه وبين زوجته (المجني عليها ـ عاملة نظافة، 22 سنة) مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية سابقة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل شقة الزوجية بالطابق الرابع.

وأضاف أنه خلال قيامه بالتعدي عليها حاولت المجني عليها التخلص من الموقف، فقامت بالقفز من شرفة الشقة وسقطت أرضا مما أدى إلى إصابتها بنزيف بالمخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

وأكد المتهم أن خلافاته مع زوجته متكررة وأنه في تلك المرة لم يتمالك أعصابه فاعتدى عليها بالضرب، وأنه لم يكن يقصد إلقاءها من الشرفة وإنما فوجئ بقيامها بالقفز هروبا منه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

إصابة عاملة سقطت من الطابق الرابع هروبًا من زوجها

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بإصابة عاملة نظافة بنزيف بالمخ إثر سقوطها من علو.

وعلى الفور انتقل المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد محمود الدالي معاون المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

وتيبن من التحريات الأولية أن زوجها تعدى عليها بسبب خلافات بينهما، وألقي القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

