6 نصائح لحياة مثالية خالية من الأمراض المزمنة

السكر والضغط والقلب والسمنة أصبحت أمراض العصر المنتشرة بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

وقدمت عندما كان يعرف أن الشخص مصاب بأحد هذه الأمراض كان يعمل الحزن لأنها كانت أمراض نادرة وغير منتشرة على عكس مايحدث فى وقتنا الحالى حيث أصبحت الأمراض المزمنة منتشرة بين الأطفال والشباب وليس كبار السن فقط.

وفي وقتنا الحالي هناك العديد من المغريات من الحلوى والطعام التى جعلت معظم البشر يتجهون إلى الوجبات الجاهزة والعصائر والحلوى وإهمال تناول الطعام فى المنزل ما تسبب في حدوث شراهة الطعام ومن ثم زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط لأن معظم الحلوى والوجبات الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون ما يؤثر في الصحة بشكل سلبي.

6 نصائح لحياة مثالية خالية من الأمراض

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 6 نصائح لحياة مثالية خالية من أمراض السكر والضغط والقلب والكوليسترول، وغيرهم، ومن هذه النصائح:

الامتناع عن تناول الحلويات والسكريات.

الامتناع عن تناول المقليات والمخبوزات مثل الكرواسون والباتيه والفينو.

النوم مبكرا يوميا لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

تقليل الكورتيزول بالجسم من خلال تجنب التوتر والضغط العصبى الذى يزيد من افراز هرمون الكورتيزول بالجسم وهو يؤثر سلبا على الصحة.

ممارسة الرياضة يوميا.

تناول المشروبات الصحية مثل الشاى الأخضر وإضافة خل التفاح للطعام وغيرهم من المشروبات المهمة.

وأضاف على، أن هذه النصائح تعزز من كفاءة أجهزة الجسم ما يحافظ على الصحة العامة ويمنع الإصابة بأمراض السمنة والقلب والسكر والضغط ما يجعل الحياة مثالية وخالية من الأمراض لذا يجب الالتزام بهذه النصائح.

