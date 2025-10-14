أخبار الرياضة اليوم.. جنوب أفريقيا تصعد للمونديال.. آخر تطورات مصابي الأهلي والزمالك يستعد لانطلاقة الكونفدرالية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

جنوب أفريقيا إلى كأس العالم

تأهل منتخب جنوب إفريقيا رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وسجل أهداف جنوب أفريقيا كل من تالانت مباتا (5') واوسوين ابوليس (26') وإيفيدينس ماكجوبا (72')

وحسم منتخب البافانا الصعود بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.

وبلغ منتخب المغرب النهائيات للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا قبل أن تلتحق به منتخبات تونس والجزائر ومصر والرأس الأخضر وغانا.

تطورات إصابات لاعبي الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر المستجدات الخاصة بالحالة الصحية للاعب إمام عاشور، بالإضافة إلى تطورات إصابات باقي لاعبي الفريق.

وأوضح جاب الله، في تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور خضع منذ إصابته بفيروس A لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف استشاري متخصص وطبيب تغذية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة تماما، بل وزاد وزنه قليلًا، وهو مؤشر إيجابي على تعافيه.

وأضاف: "اللاعب متواجد حاليا في منزله وتحاليله في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يخضع لتحاليل جديدة مطلع الأسبوع المقبل لتحديد مدى تعافيه الكامل، على أن يعود للتدريبات فور ظهور النتائج السليمة".

وأكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية، موضحا أن عودته إلى التدريبات ستكون فور التأكد من سلامة التحاليل بنسبة 100%.

وعن باقي المصابين، أوضح جاب الله أن أحمد رضا تعافي وشارك في جزء من التدريبات الجماعية.

وأضاف أن المدافع المغربي أشرف داري تعرض لإصابة جديدة بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، موضحا أنه خضع للعلاج والحقن اللازم، وسيواصل برنامجه التأهيلي لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل إعادة الفحوصات لتقييم حالته.

أما عن حسين الشحات، فأكد طبيب الأهلي أنه يعاني من مزق في العضلة الخلفية، وتم حقنه بالبلازما، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ، إلا أن فترة الغياب المتوقعة لا تقل عن سبعة أسابيع.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم أصبح جاهزا تماما للمشاركة بعد تعافيه من إصابة خفيفة، بينما يدخل كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة جديدة خلال يومين لتحديد موعد عودته للتدريبات، والمتوقع أن تكون خلال أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر.

تدريبات بدنية للزمالك قبل مواجهة ديكيداها

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالى على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

البرازيل تسقط أمام اليابان

سقط المنتخب البرازيلي أمام نظيره الياباني بنتيجة 3-2، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين الثلاثاء على ملعب "أجينوموتو"، ضمن تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

دخل "السيليساو" اللقاء بقوة ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة؛ حيث افتتح باولو هنريكي التسجيل في الدقيقة 26، قبل أن يضيف جابرييل مارتينيلي، نجم أرسنال، الهدف الثاني في الدقيقة 32.

لكن الشوط الثاني شهد انتفاضة يابانية حيث سجل "الساموراي الأزرق" من قلب الطاولة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من تاكومي مينامينو (52)، كايتو ناكامورا (62)، وأياسي يويدا (71) ليخطفوا فوزًا ثمينًا على حساب أحد أقوى منتخبات العالم.

وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام قليلة من الانتصار العريض الذي حققه منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 5-0.

سوريا تهزم ميانمار وتصعد لكأس آسيا

حسم المنتخب السوري بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على نظيره ميانمار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات القارية.

وسجل بابلو صباغ الهدف الأول في الدقيقة 79، ثم أضاف الهدف الثاني بعد ست دقائق، قبل أن يختتم محمد الصلخدي الثلاثية في الدقيقة 87، ليضمن الفريق السوري النقاط الكاملة ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح عن ملاحقيه في جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

وبهذا الانتصار، يضمن المنتخب السوري مقعده في البطولة التي ستقام في السعودية، ليواصل مسيرته الناجحة تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا، الذي تمكن من بناء توليفة قادرة على تحقيق النتائج المطلوبة، مستفيدًا من انسجام اللاعبين وفاعليتهم الهجومية في الأوقات الحاسمة.

