فراس البريكان والدوسري يقودان تشكيلة السعودية أمام العراق بملحق كأس العالم

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لـمنتخب السعودية عن تشكيل فريقه لمباراة نظيره العراق اليوم الثلاثاء في مواجهة حاسمة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لحجز تذكرة التأهل المباشرة للمونديال.

تشكيل السعودية ضد العراق

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع:سعودي عبد الحميد، حسان تمبكتي، جهاد ذكري،أيمن يحيي.

خط الوسط: مصعب الجوير، الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

ويأمل منتخب الأخضر السعودي في تحقيق الفوز أو التعادل أمام منتخب العراق من أجل حسم التأهل المباشر إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسي هيرفي رينارد علي الجناح المخضرم سالم الدوسري، والثنائي صالح أبو الشامات وفراس البريكان علي قيادة منتخب السعودية في المباراة الحاسمة أمام العراق.

موعد مباراة السعودية والعراق

وتنطلق صافرة مباراة السعودية والعراق، في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام العراق

ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية ضد العراق عبر قنوات بي ان سبورت 2 وقناة الكأس 6 HD.

ولعب منتخب العراق مباراة وحيدة بالتساوي مع منتخب السعودية، بينما منتخب إندونيسيا لعب مباراتين وتلقى الخسارة أمام السعودية والعراق ليودع الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب العراق من الفوز على إندونيسيا، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب زيدان إقبال في الدقيقة 76 من عمر المباراة فيما فاز الأخضر أمام أندونيسيا 3-2.

ترتيب المجموعة الثانية لملحق تصفيات كأس العالم

السعودية: 3 نقاط

العراق: 3 نقاط

إندونيسيا: بلا نقاط وفقدت الأمل في التأهل للمونديال

نظام الملحق الآسيوي لكأس العالم

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

ويقام الملحق الآسيوي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين ذهابًا وإيابًا يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي بحثًا عن بطاقة تأهل إضافية للقارة الآسيوية.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.