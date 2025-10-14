الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين الإمارات وقطر في الشوط الأول

الامارات وقطر
الامارات وقطر

تعادل  منتخب الإمارات مع نظيره قطر سلبيا بدون أهداف، في الشوط الأول في مباراة حاسمة في ختام ملحق  تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخبات الإمارات وعمان وقطر، ضمن المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

تشكيل الإمارات ضد قطر

حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: علاء الدين – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.
خط الوسط الدفاعي: خيمينيز – يحيى نادر.
خط الوسط الهجومي: علي صالح – كايو كانيدو – فابيو ليما.
خط الهجوم: كايو لوكاس.

وكان منتخب الإمارات قلب تأخره أمام عمان إلى فوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب قطر تعادل مع عمان في مباراته الأولى سلبيًا، ويسعى للفوز في مباراته اليوم على حساب الإمارات وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

