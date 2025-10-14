الأربعاء 15 أكتوبر 2025
يعد التهديد باللجوء لفيفا، الزمالك يسدد جزءا من مستحقات بنتايك وبيزيرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض سددوا جزءا من المستحقات المالية المتأخرة للثنائي الأجنبي خوان ألفينا بيزيرا والمغربي محمود بنتايك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن جهود النادي لحل أزمة شكواهما الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الإدارة حولت دفعة من المبالغ المتفق عليها إلى الحسابات البنكية للاعبين، على أن يتم استكمال تسوية باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن كان اللاعبان قد أرسلا إنذارا رسميا إلى النادي للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة، ملوحين بالتصعيد واتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرار التأخير في صرفها.

 

