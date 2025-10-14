يعد التهديد باللجوء لفيفا، الزمالك يسدد جزءا من مستحقات بنتايك وبيزيرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض سددوا جزءا من المستحقات المالية المتأخرة للثنائي الأجنبي خوان ألفينا بيزيرا والمغربي محمود بنتايك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن جهود النادي لحل أزمة شكواهما الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الإدارة حولت دفعة من المبالغ المتفق عليها إلى الحسابات البنكية للاعبين، على أن يتم استكمال تسوية باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن كان اللاعبان قد أرسلا إنذارا رسميا إلى النادي للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة، ملوحين بالتصعيد واتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرار التأخير في صرفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.