لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع الفريق خلال الفترة الماضية في ظل تراجع النتائج، إلى جانب استعراض خطة الإعداد قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

واتفق الطرفان على عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق الفنية والإدارية والعمل على استعادة الانتصارات وتقديم الأداء الذي يُرضي جماهير الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في السادسة مساء السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.