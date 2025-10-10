الجمعة 10 أكتوبر 2025
لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

الزمالك
الزمالك

عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وشهد الاجتماع مناقشة أوضاع الفريق خلال الفترة الماضية في ظل تراجع النتائج، إلى جانب استعراض خطة الإعداد قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

واتفق الطرفان على عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق الفنية والإدارية والعمل على استعادة الانتصارات وتقديم الأداء الذي يُرضي جماهير الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في السادسة مساء السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

