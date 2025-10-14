الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجزائر تخطف فوزا مثيرا أمام أوغندا 2ـ1 في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حقق منتخب الجزائر، الفوز على نظيره الأوغندي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت  بينهم مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب أيت حسين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل هدف التقدم لمنتخب أوغندا اللاعب ستيفن موكوالا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ثم تعادلت الجزائر عن طريق محمد الامين عمورة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ثم جاء هدف محاربي الصحراء الثاني عن طريق اللاعب نفسه في الدقيقة 9+90 من ركلة جزاء. 

وشهد التشكيل الجزائري مشاركة الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب، بعد قراره بتمثيل الجزائر خلال الفترة الماضية.

تشكيل الجزائر أمام أوغندا

وجاء تشكيل الجزائر الرسمي على النحو التالي:
حراسة المرمى: لوكا زيدان
الدفاع: جوين هاجام – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – رفيق بلغالي
الوسط: هشام بوداوي – مازا إبراهيم – آدم زرقان
الهجوم: محمد الأمين عمورة – أمين جويري – رياض محرز

الجريدة الرسمية