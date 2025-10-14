الأهلي يعلن عن خدمات لأعضائه استعدادًا للانتخابات 31 أكتوبر

قررت إدارة النادي الأهلي توفير الخدمات التنظيمية اللازمة لراحة الأعضاء، استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

تبدأ الخدمات بالتعليق المبكر لكشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم اللجنة الخاص به، وكذلك توفير نقاط استعلام لتقديم المساعدة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتنظيم وعملية التصويت.

كما توفر أيضًا سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابات إلى مقر اللجان الانتخابية والعكس، كما قامت إدارة النادي بتأجير جراجات الأوبرا وحي غرب والمعلمين، حتى تكون هناك مساحات كبيرة لاستقبال سيارات الأعضاء.

المرشحين لانتخابات الأهلي

وتشمل أسماء المرشحين كل من:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

و للعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابهما من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

