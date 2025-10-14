رسميا، جنوب إفريقيا تتأهل لكأس العالم 2026

تأهل منتخب جنوب إفريقيا رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

جنوب أفريقيا إلى كأس العالم

وسجل أهداف جنوب أفريقيا كل من تالانت مباتا (5') واوسوين ابوليس (26') وإيفيدينس ماكجوبا (72')

وحسم منتخب البافانا الصعود بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.

وبلغ منتخب المغرب النهائيات للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا قبل أن تلتحق به منتخبات تونس والجزائر ومصر والرأس الأخضر وغانا.

