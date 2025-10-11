السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 6 تشكيلات عصابية و29 بلطجى وهارب من المراقبة بالمحافظات

حملات على أوكار الجريمة
حملات على أوكار الجريمة

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و29 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و489 تاجر مخدرات بحوزتهم 310 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 166 فردًا محلي الصنع.

كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة في الهرم

الداخلية تكشف ملابسات استخدام لودر فى تحطيم 3 محال بقنا

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 29 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة أعمال البلطجة إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن إدارات البحث الجنائي البلطجة وهاربين من المراقبة الداخلية تكشف ملابسات تجارة المخدرات والسرقات حملات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة في الهرم

الداخلية تكشف ملابسات استخدام لودر فى تحطيم 3 محال بقنا

ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة معدات تصوير بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب الإثنين

القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية