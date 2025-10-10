الجمعة 10 أكتوبر 2025
فرنسا تتقدم علي أذربيجان بهدف مبابي في تصفيات كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

تقدم  منتخب فرنسا علي نظيره أذربيجان بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل مبابي هدف التقدم لمنتخب فرنسا في الدقيقة 45+2. 

تشكيلة فرنسا أمام أذربيجان

حارس المرمى: مايك ماينان

الدفاع: مالو جوستو - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أدريان رابيو - كيفران تورام - مايكل أوليس

الهجوم: كيليان مبابي - كينجسلي كومان - هوجو إيكيتيكي.

مباراة منتخب فرنسا وأذربيجان 

ودخل المنتخب الفرنسي اللقاء متصدرا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق فوزين متتاليين على أوكرانيا وأيسلندا، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي للاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

وفي المقابل، يحتل منتخب أذربيجان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل أمام أوكرانيا وهزيمة أمام أيسلندا.

نظام التأهل إلى مونديال 2026 عن قارة أوروبا

ينص نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على تأهل متصدري المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات، بينما تُحدد أربعة مقاعد إضافية عبر الملحق الأوروبي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

