أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بنتيجة 1ـ1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "بنغازي الدولي" في ليبيا تحت مسمى كأس الإعمار.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ثم تمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب يان أوريل بيسيك في الدقيقة 59.

وسيطر التعادل على مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، مساء اليوم، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح، ليحسمها الفريق الإسباني.

وبتلك النتيجة يتوج أتليتكو مدريد بكأس الإعمار في نسخته الأولى.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: خوان موسو.

الدفاع: جالان- لينجليه- خيمينيز- مارك بوبيل- كارلوس مارتين.

الوسط: ماتيو روجيري- كوكي- كونور جالاجير.

الهجوم: تياجو ألمادا- أنطوان جريزمان.

تشكيل إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

الدفاع: بيسيك- أتشيربي- بالاسيوس.

الوسط: دارميان- أندي ضيوف- ليوناردو بوفو- ميخيتاريان- لويس هنريكي.

الهجوم: يوان بوني- ماتيو سبيانتشي.

