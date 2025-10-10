الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان

أتليتكو مدريد وإنتر
أتليتكو مدريد وإنتر ميلان

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بنتيجة 1ـ1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "بنغازي الدولي" في ليبيا تحت مسمى كأس الإعمار. 

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ثم تمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب يان أوريل بيسيك في الدقيقة 59. 

وسيطر التعادل على مباراة  أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، مساء اليوم، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح، ليحسمها الفريق الإسباني. 

وبتلك النتيجة يتوج أتليتكو مدريد بكأس الإعمار في نسخته الأولى. 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: خوان موسو.

الدفاع: جالان- لينجليه- خيمينيز- مارك بوبيل- كارلوس مارتين.

الوسط: ماتيو روجيري- كوكي- كونور جالاجير.

الهجوم: تياجو ألمادا- أنطوان جريزمان.

تشكيل إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

الدفاع: بيسيك- أتشيربي- بالاسيوس.

الوسط: دارميان- أندي ضيوف- ليوناردو بوفو- ميخيتاريان- لويس هنريكي.

الهجوم: يوان بوني- ماتيو سبيانتشي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتلتيكو مدريد الاسباني أتلتيكو مدريد إنتر ميلان الإيطالي إنتر ميلان كأس الإعمار

مواد متعلقة

شاهد هدفي محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس أمام ساو تومي بتصفيات كأس العالم

بن رمضان يقود تونس لاكتساح ساوتومي بسداسية في تصفيات كاس العالم

نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

جراديشار مهاجم الأهلي يقود تشكيل منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات كأس العالم

أفشة يلبي طلب صحفي فلسطيني ويعده بإهدائه قميصه عند قدومه إلى مصر

مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم علي ساو تومي بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

اللجنة المصرية بغزة: تسيير 100 شاحنة لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية