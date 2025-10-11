فوائد الحمص للجسم والشعر والبشرة، رغم أن الحمص من أقدم البقوليات التي عرفها الإنسان، فإنه لا يزال من الأطعمة التي لا تأخذ حقها من الاهتمام في النظام الغذائي اليومي، رغم قيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للصحة العامة والجمال.





فالحمص ليس مجرد مكوّن في بعض الأطباق الشهيرة؛ مثل "الحمص بالطحينة" أو "الفلافل"، بل هو غذاء متكامل يمد الجسم بالبروتين، والألياف، والمعادن، والفيتامينات، كما أنه مفيد للبشرة والشعر بشكل ملحوظ.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص من أنواع البقوليات الغنية بالمغذيات، التي تدعم أجهزة الجسم، والبشرة والشعر أيضًا.



وأضافت الدكتورة مها، أن الحمص يعد من البقوليات المهملة في نظامنا الغذائي، والتي لابد من الإهتمام بإدخاله في النظام الغذائي اليومي أو روتين العناية الطبيعية، مما يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في الصحة والمظهر.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، بالتفصيل فوائد الحمص للجسم، وأهميته الجمالية للشعر والبشرة، وكيف يمكن إدخاله في النظام الغذائي اليومي بطريقة ذكية.

أولًا: فوائد الحمص للجسم

يُعتبر الحمص من أكثر البقوليات فائدة للجسم، حيث يحتوي على توليفة متكاملة من البروتين النباتي، والألياف الغذائية، والعناصر المعدنية الضرورية مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.

1. للاشخاص النباتيين

الحمص يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين، مما يجعله بديلًا ممتازًا للحوم للأشخاص النباتيين أو من يرغبون في تقليل تناولهم للحوم الحمراء. البروتين يساعد في بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم الجهاز المناعي.

2. لمن يبحثون عن الرشاقة

تحتوي حبوب الحمص على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء وتبطئ من عملية الهضم، مما يمنح إحساسًا طويلًا بالشبع ويقلل من تناول الوجبات الزائدة. لذلك يُعد الحمص من الأطعمة التي تساعدك على تحقيق حلم الرشاقة.

3. لمرضى القلب

تناول الحمص بانتظام يساعد مرضى القلب، على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم بفضل احتوائه على الألياف والأحماض الدهنية المفيدة. كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يدعم صحة عضلة القلب وينظم ضغط الدم.

4. لمرضى السكري

رغم احتوائه على الكربوهيدرات، فإن الحمص يمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض، أي أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم. الألياف والبروتين الموجودان فيه يساعدان على استقرار مستويات الجلوكوز، مما يجعله غذاء مثاليًا لمرضى السكري أو لمن لديهم مقاومة إنسولين.

5. لمرضى الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الحمص تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الأمعاء وتحفيز حركة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك. كما تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يجعله غذائا مثاليًا لمرضى الجهاز الهضمي والمعدة.

6. للنساء بعد الأربعين

الحمص يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر أساسية لصحة العظام والوقاية من هشاشتها خاصة لدى النساء بعد الأربعين.

7. للرياضيين

بفضل توازنه بين البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، يساعد الحمص على إطلاق الطاقة بشكل تدريجي في الجسم، ما يجعله وجبة مثالية قبل ممارسة النشاط البدني أو خلال اليوم الطويل المليء بالمهام.

فوائد الحمص لصحتك

ثانيًا: فوائد الحمص للبشرة

إلى جانب قيمته الغذائية العالية، يدخل الحمص في عالم العناية بالبشرة منذ القدم، حيث استخدمته النساء في وصفات تجميلية طبيعية.

1. تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب

دقيق الحمص (الذي يُعرف باسم "البيسان" في الهند) يُستخدم في الكثير من الأقنعة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات B التي تحفز تجديد الخلايا.

2. يقلل من ظهور الحبوب والبثور

الحمص يحتوي على الزنك، وهو معدن له خصائص مضادة للبكتيريا، تساعد على مكافحة حب الشباب وتنظيم إفراز الزيوت في البشرة الدهنية.

3. مقاومة علامات التقدم في العمر

وجود مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والمنغنيز وفيتامين C يجعل الحمص قادرًا على مقاومة الجذور الحرة التي تسرّع ظهور التجاعيد. كما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونتها الطبيعية.

4. ترطيب وتنظيف طبيعي للبشرة

يمكن استخدام خليط من دقيق الحمص مع العسل أو الزبادي كقناع منظف ومرطب في الوقت نفسه، يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ونضارة طبيعية.

وصفة بسيطة:

اخلطي ملعقتين من دقيق الحمص مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة زبادي، ضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر. النتيجة: بشرة مشرقة ومنتعشة.

ثالثًا: فوائد الحمص للشعر

الشعر أيضًا يستفيد بشكل كبير من هذا الغذاء الغني بالعناصر المفيدة.

1. يغذي بصيلات الشعر ويقوّيها

يحتوي الحمص على الحديد والزنك والبروتين، وهي عناصر أساسية لتغذية بصيلات الشعر وتحفيز نموه وتقليل التساقط.

2. يمنح لمعانًا طبيعيًا

الفيتامينات B5 وB6 الموجودة في الحمص تساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وتعزيز لمعان الشعر بشكل طبيعي.

3. ينظف فروة الرأس من الزيوت الزائدة

عند استخدام دقيق الحمص كماسك للشعر، يمكنه امتصاص الزيوت الزائدة والأوساخ من الفروة دون أن يجففها، مما يجعله بديلًا طبيعيًا للشامبو الصناعي.

وصفة لتقوية الشعر:

اخلطي 3 ملاعق من دقيق الحمص مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من ماء الورد، ضعي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر. هذه الوصفة تقوّي الشعر وتقلل من التقصف.

رابعًا: كيف ندمج الحمص في نظامنا اليومي؟

الحمص يمكن تناوله بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق.

يمكن إضافته إلى السلطات، أو طحنه مثل "الحمص بالطحينة"، أو استخدامه في أطباق الحساء واليخنات.

كما يمكن تحميصه وتناوله كوجبة خفيفة صحية بديلة للمقرمشات.

كما يمكن استخدام الحمص المسلوق في إعداد أطباق باردة وسريعة مثل "سلطة الحمص بالخضار والليمون".

نصيحة غذائية:

يفضل نقع الحمص قبل الطهي لمدة 8 ساعات على الأقل لتقليل الغازات وتحسين الهضم.

