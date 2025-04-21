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صحة ومرأة

مالا تعرفه عن الملانة (الحمص الأخضر) وسر تناول الفراعنة له في شم النسيم

فوائد الملانة، فيتو
فوائد الملانة، فيتو

يُعتبر عيد شم النسيم من أقدم الأعياد التي عرفها الإنسان، وتعود جذوره إلى المصريين القدماء، حيث كانوا يحتفلون به مع بداية فصل الربيع، كرمز للتجدد والحياة.

ومن أبرز مظاهر هذا العيد تناول أطعمة معينة ارتبطت به منذ آلاف السنين، ومن بينها "الملانة" أو الحمص الأخضر.

سر تناول الفراعنة للملانة فى شم النسيم 

والسبب وراء تناول الملانة في شم النسيم يعود إلى رمزية الحمص الأخضر في الثقافة الفرعونية، إذ كان يرمز إلى الخصوبة والنماء وبداية دورة حياة جديدة، وهو ما يتوافق مع معاني الربيع كفصل للحياة والتجدد.

وكان المصريون القدماء يحرصون على تناول النباتات الطازجة في هذا الوقت تعبيرًا عن الارتباط بالطبيعة، ورغبةً في التجدّد الجسدي والروحي.

والملانة كانت أيضًا تعتبر طعاما صحيا ونقيا فهي تؤكل خضراء وطازجة، وتزخر بالفوائد الغذائية التي تساعد على تنقية الجسم بعد فترة الشتاء الطويلة، كما أن طعمها المميز وموسم حصادها الذي يتزامن مع الربيع جعلها خيار طبيعي ومحبب في هذا العيد.

وبالتالي، لم يكن اختيار الفراعنة للملانة مجرد عادة غذائية، بل كان نابعا من نظرة فلسفية ودينية عميقة تمجّد الطبيعة ودورة الحياة.

فوائد الملانة الصحية والغذائية

ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الملانة، أو كما تُعرف في بعض الدول بـ"الحمص الأخضر"، هي نبتة موسمية تُقطف في فصل الربيع، وتُعد من الخضروات المحببة في العديد من الدول العربية، وخاصة في بلاد الشام ومصر، وتتميز الملانة بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وهي تُؤكل عادة طازجة بعد سلقها أو شيّها، ويمكن أيضًا استخدامها في السلطات أو تناولها كوجبة خفيفة صحية.

القيمة الغذائية الموجودة في الملانة

وأضاف السيد، أن الملانة تحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن، من أبرزها فيتامين C، الذي يُعد مضادا قويا للأكسدة، ويُساهم في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد، كما تحتوي على فيتامين A الضروري لصحة العيون والبشرة، وفيتامين K الذي يساعد على تجلط الدم بشكل طبيعي، هذا بالإضافة إلى احتوائها على حمض الفوليك الذي يُعد مهم للنساء الحوامل، حيث يقي من تشوهات الأجنة.

فوائد الملانة للصحة 
فوائد الملانة للصحة، فيتو 

فوائد الملانة للصحة 

وتابع، أن من أبرز فوائد الملانة:

  • أنها غنية بالألياف الغذائية، ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتنظيم مستويات السكر في الدم.
  • كما تساهم الألياف في زيادة الإحساس بالشبع، مما يجعل الملانة خيار جيد لمن يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.
  • من الناحية القلبية، تحتوي الملانة على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.
  • أما من حيث البروتين، فالملانة تُعد مصدر نباتي جيد للبروتين، ما يجعلها مناسبة للنباتيين كمصدر بديل عن اللحوم، والبروتينات مهمة لبناء العضلات وتعزيز نمو الخلايا.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الملانة ليست فقط وجبة موسمية لذيذة، بل هي أيضًا كنز غذائي وصحي يجب استغلاله، خاصة في فصل الربيع، ومن المهم تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن للاستفادة القصوى من فوائدها.

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