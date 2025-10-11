السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير225 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 225 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية أو أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الأسبوعي الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، والذي تضمن تفاصيل جهود الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

تحرير 225 محضرًا تموينيًا متنوعًا ببني سويف

وأشار التقرير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 225 محضرًا متنوعًا، تضمنت مخالفات مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن الرغيف، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد تشغيل، وعدم نظافة المخابز أو أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى مخالفات التصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما أوضح التقرير أنه تم صرف 50% من المقررات التموينية للبدالين عن شهر أكتوبر الجاري، فيما أسفرت الحملات الميدانية عن تحرير 21 محضرًا آخر، شملت 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، و7 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لغلق المحال التموينية خلال مواعيد العمل الرسمية.

تحرير 103 محضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، تم تحرير 115 محضرًا تموينيًا لمخالفات متنوعة، من بينها 12 محضرًا ضد مخابز سياحية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، تم خلالها التحفظ على 22 جوال دقيق، بالإضافة إلى 103 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات، أو بدون فواتير، وإدارة أنشطة بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط كميات من السجائر المستوردة المهربة ومحاضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة.

مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف

محافظ بني سويف يصلي الجمعة وسط المواطنين ويستمع لمطالبهم

7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

3900 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية شاويش ببني سويف

الأعلى للجامعات يتدخل لتصحيح أوضاع 4 طلاب لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول ببني سويف الأهلية

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا من 12 جنسية خلال سبتمبر الماضي

بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

عهدة شخصية، بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف

محافظ بني سويف يصلي الجمعة وسط المواطنين ويستمع لمطالبهم

7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

3900 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية شاويش ببني سويف

الأعلى للجامعات يتدخل لتصحيح أوضاع 4 طلاب لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول ببني سويف الأهلية

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا من 12 جنسية خلال سبتمبر الماضي

بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

عهدة شخصية، بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف

الأكثر قراءة

نبيل فهمي مرشح مصر لمنصب أمين جامعة الدول العربية.. 38 سنة دبلوماسية

مذبحة دلجا، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

في يومهن العالمي، مدبولي: فخورون بفتياتنا وسنواصل دعمهن بمختلف المجالات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

المزيد
الجريدة الرسمية