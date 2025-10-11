تحرير225 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 225 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية أو أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الأسبوعي الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، والذي تضمن تفاصيل جهود الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

تحرير 225 محضرًا تموينيًا متنوعًا ببني سويف

وأشار التقرير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 225 محضرًا متنوعًا، تضمنت مخالفات مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن الرغيف، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد تشغيل، وعدم نظافة المخابز أو أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى مخالفات التصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما أوضح التقرير أنه تم صرف 50% من المقررات التموينية للبدالين عن شهر أكتوبر الجاري، فيما أسفرت الحملات الميدانية عن تحرير 21 محضرًا آخر، شملت 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، و7 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لغلق المحال التموينية خلال مواعيد العمل الرسمية.

تحرير 103 محضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، تم تحرير 115 محضرًا تموينيًا لمخالفات متنوعة، من بينها 12 محضرًا ضد مخابز سياحية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، تم خلالها التحفظ على 22 جوال دقيق، بالإضافة إلى 103 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات، أو بدون فواتير، وإدارة أنشطة بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط كميات من السجائر المستوردة المهربة ومحاضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة.

