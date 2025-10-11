ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة تستغل حلم المواطنين بالسفر للعمل بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، من ضبط مجموعة من الأشخاص يديرون شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج داخل نطاق محافظة المنوفية.

وكشفت التحريات أن عددًا من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من قبل خمس شركات غير مرخصة، قامت بالترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الراغبين في العمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة دون توفير فرص حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم تسعة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة – وضُبط بحوزتهم جوازات سفر وصور منها، وطلبات توظيف، وإقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر وأكلاشيهات، وتسعة هواتف محمولة، وجهازي لاب توب، ووحدتي معالجة.

وبفحص الأجهزة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني والتوظيف الوهمي حفاظًا على حقوق المواطنين وأموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.