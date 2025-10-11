السبت 11 أكتوبر 2025
ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة تستغل حلم المواطنين بالسفر للعمل بالخارج

 تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، من ضبط مجموعة من الأشخاص يديرون شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج داخل نطاق محافظة المنوفية.

الداخلية: طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في 2931 منفذا و1150 سيارة

حالة المرور اليوم، كثافة على غير العادة بهذه الشوارع والمحاور

وكشفت التحريات أن عددًا من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من قبل خمس شركات غير مرخصة، قامت بالترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الراغبين في العمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة دون توفير فرص حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم تسعة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة – وضُبط بحوزتهم جوازات سفر وصور منها، وطلبات توظيف، وإقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر وأكلاشيهات، وتسعة هواتف محمولة، وجهازي لاب توب، ووحدتي معالجة.

وبفحص الأجهزة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني والتوظيف الوهمي حفاظًا على حقوق المواطنين وأموالهم.

