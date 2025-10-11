الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض "كتر" داخل مدرسة بحلوان بالقاهرة.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين تلميذين عمر كل منهما 8 سنوات أثناء اللعب بالمدرسة، حيث قام أحدهما برمى حجر على الآخر محدثًا إصابته بالوجه، دون استخدام أي سلاح أبيض.

وأكدت الجهات الأمنية، عدم ورود أى بلاغات رسمية عن استخدام سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الطلاب.

