حملات مكثفة للكشف عن سائقي حافلات المدارس المتعاطين للمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصة تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس على الطرق والمحاور الرئيسية، قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكثفة بنطاق عدد من مديريات الأمن.

وأسفرت جهود هذه الحملات، عن فحص 82 حالة من سائقي الحافلات المدرسية، وتبين سلبية جميع العينات.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية حفاظًا على أمن وسلامة مرتادي الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.