ضبط صاحب محل لبيع ريسيفرات معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار حرصها على حماية الإبداع الفني والإنتاج الإعلامي من القرصنة والانتهاكات غير القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة محل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لبيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك الشفرات دون ترخيص، إضافة إلى عدد من القطع الإلكترونية الخاصة بربط الأجهزة بالإنترنت.

وبمواجهته، أقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لحماية المحتوى المرئي والمسموع وصون حقوق المبدعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.