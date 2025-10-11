السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي لـ 3 مراهقين متهمين بإحراق 4 سيارات في التجمع

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة باستعجال تقرير المعمل الجنائي لـ3 مراهقين، متهمين بإحراق 4 سيارات بالكامل بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في عدد من السيارات بأحد الشوارع، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت الأخيرة من السيطرة على النيران.

وكشفت التحريات أن المتهمين أضرموا النار تحت سطح إحدى السيارات على سبيل المزاح، إلا أن وجود بعض البنزين على الأرض أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وامتدادها لتشمل 4 سيارات بالكامل.

وتم القبض على المراهقين المتسببين في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة التفاصيل كاملة.

