السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

حبس متهمة
حبس متهمة

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بمحافظة الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر إحدى صانعات المحتوى  مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص مرتدية ملابس خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

