زحام على الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا (صور)

شهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب في المنيا 2025 إقبالا كبيرا من قبل المرشحين الرغبين في خوض الاستحقاق البرلماني القادم.

زحام على الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا

حيث تقدم حتى الآن 24 مرشحا من أجل خوض انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا.

رئيس محكمة المنيا

وفتحت المحكمة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم، رئيس محكمة المنيا ورئيس لجنة متابعة سير إجراءات الترشح، وبمشاركة المستشار شعبان مغربي، مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد ناصر، المفتش القضائي الأول، الذين أشرفوا على تنظيم عملية استقبال المرشحين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتوافد المرشحين امام المحكمة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 من أكتوبر 2025 من أجل التقدم باوراق ترشحهم.

