ضبط متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة في مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 7 أكتوبر الجاري بين طرف أول: سيدة أصيبت بجروح وسحجات، وطرف ثان: أحد الأشخاص مصاب بجروح، وذلك نتيجة خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

وخلال الواقعة تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

