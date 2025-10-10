الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الداخلية تضبط طرفي
الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة بسبب خلاف على الجيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة في مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 7 أكتوبر الجاري بين طرف أول: سيدة أصيبت بجروح وسحجات، وطرف ثان: أحد الأشخاص مصاب بجروح، وذلك نتيجة خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال. 

وخلال الواقعة تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة البحيرة مركز شرطة بدر خلاف الجيرة إصابات بالضرب ضبط طرفي المشاجرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

ضبط شابين بالدقهلية نشرا صورا مزيفة لتعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات

ضبط مطبعة غير مرخصة بشبرا الخيمة

ضربة أمنية، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 90 مليون جنيه

تحرير 946 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads