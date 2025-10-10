ضبط استوديو تصوير تلفزيوني بالجيزة لمخالفته حقوق الملكية الفكرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط استوديو تصوير تلفزيوني بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة يعمل دون ترخيص ويستخدم مصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة.

تفاصيل الضبطية

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن صاحب الاستوديو قام بإنشاء وإدارة الاستوديو لتصوير فيديوهات تعليمية تُبث على منصات رقمية على شبكة الإنترنت بدون أي ترخيص، مستخدمًا أجهزة كمبيوتر كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية وبصرية مخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المدير المسؤول بالمقر، وبحوزته 2 استوديو تصوير تلفزيوني، وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه المخالف، بالإضافة إلى جهاز راوتر. وأقر المتهم بإدارته الاستوديو بالمخالفة للقانون بالتعاون مع مالكه بهدف تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.