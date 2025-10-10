الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط استوديو تصوير تلفزيوني بالجيزة لمخالفته حقوق الملكية الفكرية

الأمن يضبط استوديو
الأمن يضبط استوديو تصوير تلفزيوني بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط استوديو تصوير تلفزيوني بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة يعمل  دون ترخيص ويستخدم مصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة.

تفاصيل الضبطية
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن صاحب الاستوديو قام بإنشاء وإدارة الاستوديو لتصوير فيديوهات تعليمية تُبث على منصات رقمية على شبكة الإنترنت بدون أي ترخيص، مستخدمًا أجهزة كمبيوتر كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية وبصرية مخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المدير المسؤول بالمقر، وبحوزته 2 استوديو تصوير تلفزيوني، وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه المخالف، بالإضافة إلى جهاز راوتر. وأقر المتهم بإدارته الاستوديو بالمخالفة للقانون بالتعاون مع مالكه بهدف تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات حيال الواقعة. 

