الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء مواطن على زوجة أخيه بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة سيدة من قيام شقيق زوجها بتحطيم محتويات شقتها والتعدي عليها وعلى أنجالها بالسب والضرب بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من والد المشكو في حقه بتضرره من قيام نجله بالتعدي على زوجة شقيقه لخلافات عائلية بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق، وانتهت الواقعة بالتصالح بين الطرفين.

