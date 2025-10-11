حالة المرور اليوم، كثافة على غير العادة بهذه الشوارع والمحاور

شهدت القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت،سيولة مرورية في أغلب المحاور الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير في أوقات الذروة.

الإدارة العامة للمرور تتابع حركة الطرق وتوجه الخدمات لتيسير حركة المركبات

وأفادت المتابعة الميدانية لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور بوجود انسيابية تامة على الطرق الدائرية ومحور 26 يوليو ومحور المشير طنطاوي، مع تسيير حركة المركبات بصورة طبيعية على كوبري أكتوبر ومحور صفط اللبن.

في المقابل، رُصد تباطؤ نسبي في حركة السيارات أعلى محور الهرم ومطلع كوبري عباس بسبب الكثافات المعتادة في ساعات الصباح، فيما كثفت الإدارة الخدمات في ميدان الجيزة وجامعة القاهرة لتسيير الحركة ومنع أي تكدسات.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعدد من الأوناش والخدمات في مناطق وسط البلد وشارع صلاح سالم للتعامل الفوري مع الأعطال البسيطة والحوادث المحدودة التي قد تؤثر على انسياب الحركة.

وتواصل الإدارتان العامتان لمروري القاهرة والجيزة التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على السيولة المرورية على مدار اليوم.

