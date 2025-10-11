السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، كثافة على غير العادة بهذه الشوارع والمحاور

كثافة مرورية
كثافة مرورية

شهدت القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت،سيولة مرورية في أغلب المحاور الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير في أوقات الذروة.

الإدارة العامة للمرور تتابع حركة الطرق وتوجه الخدمات لتيسير حركة المركبات

وأفادت المتابعة الميدانية لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور بوجود انسيابية تامة على الطرق الدائرية ومحور 26 يوليو ومحور المشير طنطاوي، مع تسيير حركة المركبات بصورة طبيعية على كوبري أكتوبر ومحور صفط اللبن.

في المقابل، رُصد تباطؤ نسبي في حركة السيارات أعلى محور الهرم ومطلع كوبري عباس بسبب الكثافات المعتادة في ساعات الصباح، فيما كثفت الإدارة الخدمات في ميدان الجيزة وجامعة القاهرة لتسيير الحركة ومنع أي تكدسات.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعدد من الأوناش والخدمات في مناطق وسط البلد وشارع صلاح سالم للتعامل الفوري مع الأعطال البسيطة والحوادث المحدودة التي قد تؤثر على انسياب الحركة.

وتواصل الإدارتان العامتان لمروري القاهرة والجيزة التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على السيولة المرورية على مدار اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم القاهرة الجيزة كوبرى اكتوبر محور الهرم محور 26 يوليو الطريق الدائري وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الحوادث المرورية

مواد متعلقة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام

الداخلية تكشف حقيقة تحفظ فرد شرطة على دراجة نارية رغم عدم وجود مخالفات عليها

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تهديد المارة بسلاح أبيض في القاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء مواطن على زوجة أخيه بالدقهلية

ضبط متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

ضبط استوديو تصوير تلفزيوني بالجيزة لمخالفته حقوق الملكية الفكرية

حملة أمنية تضبط مصنع أعلاف مغشوشة بداخله 147 طنا في الإسماعيلية

ضبط عاطل غسل 45 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة في سوهاج

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكاكا وقفزة في المانجو وانخفاض البرتقال البلدي

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وانخفاض كبير بالكابوريا وقشر البياض

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أسعار الخضار اليوم، الطماطم "على قديمه" وارتفاع الليمون والجزر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أرض متفحمة ورائحة دم، صور توثق ماذا وجد أهالي غزة بعد عودتهم إلى شمال غزة

قبل تدشينها رسميا، كل ما تريد معرفته عن هيئة "إتقان" لاعتماد مؤسسات التعليم الفني بمصر

منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية