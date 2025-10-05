الأحد 05 أكتوبر 2025
وفاة موظفة بالمعاش في انهيار سقف منزل بالمنيا

وفاة موظفه بالمعاش
وفاة موظفه بالمعاش إثر انهيار سقف منزل بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها إثر انهيار سقف منزل في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.   

وفاة موظفة بالمعاش إثر انهيار سقف منزل بالمنيا   

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار سقف منزل في قرية السلطان حسن التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.   

على الفور انتقلت قوات الحماية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة س، ف، م" 63 سنة، موظفة بالمعاش، نتيجة انهيار سقف المنزل.   

مشرحة مستشفى أبو قرقاص

وتم انتشال الجثمان من أسفل الانقاض ونقلها لمشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.    

وقامت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص، بفصل المرافق عن العقار، ووضع كردون أمني للحفاظ على المارة.   

