حملة أمنية تضبط مصنع أعلاف مغشوشة بداخله 147 طنا في الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

نتائج الحملة الأمنية

وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز فايد، وداخل المصنع تم العثور على 147 طن أعلاف ومواد خام مجهولة المصدر ومغشوشة وبدون بيانات من الجهات المختصة.

كما تم ضبط 13 قضية أخرى في مجال حماية الثروة السمكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وضبط الأنشطة غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.