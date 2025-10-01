الداخلية تُنظم فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في إطار مبادرة "كلنا واحد"

نظمت وزارة الداخلية سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

تضمنت الفعاليات تنظيم زيارات إلى عدد من دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع الهدايا على النزلاء، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من المقيمين بهذه الدور، الذين أعربوا عن امتنانهم واعتزازهم باهتمام الدولة ووزارة الداخلية برفع روحهم المعنوية وتقديرهم.

كما شملت الفعاليات توجيه قوافل طبية لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية داخل دور رعاية المسنين، بهدف تقديم رعاية صحية مناسبة لهم، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات وتوزيع هدايا على المرضى من كبار السن، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة وساهمت في دعمهم نفسيًا ومعنويًا.

وشهدت احتفالات هذا العام مشاركة إيجابية من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، ضمن مبادرة "كلنا واحد – جيل جديد"، حيث قاموا بالمشاركة في توزيع الهدايا على كبار السن، بما يعزز مبدأ المشاركة المجتمعية وغرس قيم التقدير والوفاء لدى الأجيال الجديدة.

وفي إطار المبادرة، حرصت الوزارة على تنظيم احتفالية خاصة في دار الضيافة التابعة لها، حضرها عدد من نزلاء دور رعاية المسنين، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وسط أجواء إنسانية مبهجة عكست التقدير العميق لهذه الفئة الغالية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتجسيد توجهها الإنساني، وتقديرها للدور الكبير الذي قام به كبار السن في خدمة الوطن على مر الأجيال، وتعزيز أواصر الثقة والترابط بين رجال الشرطة والمجتمع.

