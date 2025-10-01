الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تُنظم فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في إطار مبادرة "كلنا واحد"

فعاليات احتفالية
فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، فيتو

نظمت وزارة الداخلية سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

تضمنت الفعاليات تنظيم زيارات إلى عدد من دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع الهدايا على النزلاء، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من المقيمين بهذه الدور، الذين أعربوا عن امتنانهم واعتزازهم باهتمام الدولة ووزارة الداخلية برفع روحهم المعنوية وتقديرهم.

كما شملت الفعاليات توجيه قوافل طبية لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية داخل دور رعاية المسنين، بهدف تقديم رعاية صحية مناسبة لهم، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات وتوزيع هدايا على المرضى من كبار السن، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة وساهمت في دعمهم نفسيًا ومعنويًا.

وشهدت احتفالات هذا العام مشاركة إيجابية من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، ضمن مبادرة "كلنا واحد – جيل جديد"، حيث قاموا بالمشاركة في توزيع الهدايا على كبار السن، بما يعزز مبدأ المشاركة المجتمعية وغرس قيم التقدير والوفاء لدى الأجيال الجديدة.

وفي إطار المبادرة، حرصت الوزارة على تنظيم احتفالية خاصة في دار الضيافة التابعة لها، حضرها عدد من نزلاء دور رعاية المسنين، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وسط أجواء إنسانية مبهجة عكست التقدير العميق لهذه الفئة الغالية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتجسيد توجهها الإنساني، وتقديرها للدور الكبير الذي قام به كبار السن في خدمة الوطن على مر الأجيال، وتعزيز أواصر الثقة والترابط بين رجال الشرطة والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفحوصات الطبية طلائع المناطق الحضارية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وزارة الداخلية ووزارة الداخلية قوافل طبية كلنا واح كلنا واحد

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بلطجي على سائق ميكروباص بالإسكندرية

مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة في القطامية

نفذوا 39 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالإسكندرية

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية بالإسكندرية

ضبط عاطلين بالزاوية لسرقتهما مركبة "توك توك"

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads