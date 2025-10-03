الجمعة 03 أكتوبر 2025
الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة

في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، افتتحت وزارة الداخلية عددًا من المراكز الجديدة لتدريب السيدات المعيلات على أعمال الخياطة داخل المناطق الحضارية الجديدة، وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة تدر دخلًا ثابتًا لهن ولأسرهن.

وشهدت الفعالية توزيع ماكينات خياطة على المتدربات لدعمهن عمليًا في بدء مشروعاتهن الصغيرة، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في رعاية أسرتها.

وتواصل وزارة الداخلية خطتها للتوسع في افتتاح مزيد من مراكز التدريب بالمناطق المختلفة، تأكيدًا على دورها المجتمعي وحرصها على مساندة المرأة المصرية وتوفير بيئة داعمة لها.

