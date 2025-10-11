عرض خارجي لناد كبير، وجهة عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجهة عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد رحيله عقب تعاقد النادي مع المدرب الدنماركي ياس سوروب.

وأشار شوبير عبر حسابه على منصة «إكس» إلى أن النحاس يقترب من تولي تدريب فريق الزوراء العراقي، في خطوة تُعد تجربة جديدة للمدرب الذي فضل خوض تجربة تدريبية جديدة سواء محليًّا أو خارجيًّا.

يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال آسيا 2 برصيد ثلاث نقاط جمعها من مباراتين بفوز وهزيمة.

كما يحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري المحلي، بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال أول ثلاث مباريات، مكتفيًا بنقطتين من تعادلين وهزيمة.

وأعلن النادي الأهلي رسميًّا رحيل عماد النحاس عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقديم الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق.

وعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

وحرص النادي الأهلي على توجيه الشكر للنحاس حيث نشر حساب النادي عبر فيسبوك صورة له وعلق عليها قائلًا: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

