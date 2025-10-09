هولندا تكتسح مالطا برباعية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب هولندا الفوز على نظيره منتخب مالطا، بنتيجة 4 ـ 0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب تاكالي الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب هولندا بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق كودي جاكبو من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف النتيجة في الدقيقة 48 بهدف ثانٍ من علامة الجزاء أيضا، وفي الدقيقة 57، أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث للطواحين.

وأضاف ديباي الهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

تشكيل هولندا أمام مالطا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، تيمبر، فيرجيل فان دايك، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافنبرخ.

خط االهجوم: فريمبون، فيجورست، كودي جاكبو.

ترتيب المنتخبين في المجموعة

وبتلك النتيجة يواصل منتخب هولندا تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بينما يقبع منتخب مالطا في المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين فقط.

