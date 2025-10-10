عروض مغرية لـ سعود عبد الحميد للعودة إلى دوري روشن

أفادت تقارير سعودية بتلقي الدولي سعود عبد الحميد، 3 عروض قوية، من أجل العودة إلى الدوري السعودي.

ويلعب سعود عبد الحميد حاليًا ضمن صفوف فريق لانس الفرنسي، منذ بداية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة، قادمًا من روما الإيطالي.

وذكرت التقارير أن سعود عبد الحميد يملك بالفعل اتصالات من أندية الهلال والاتحاد والنصر، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن عبد الحميد سبق له اللعب في صفوف الاتحاد قبل رحيله إلى الهلال، والذي انتقل من خلاله إلى روما في صيف العام الماضي 2024.

من جانبه، لا يطمح سعود عبد الحميد في الرحيل عن لانس الفرنسي، حيث يريد الظهير الأيمن السعودي مواصلة تجربته الاحترافية بالموسم الحالي.

ولعب سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 26 عامًا، 5 مباريات مع لانس بواقع 75 دقيقة، وصنع هدفًا خلال مباراة ستاد بريست، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي 2025-2026.

