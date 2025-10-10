الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فتح مران منتخب مصر 15 دقيقة لوسائل الإعلام غدا السبت

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن فتح مران الفريق غدا السبت أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة للتصوير من الساعة 7:30 إلى الساعة حتى 7:45 دقيقة 

كما يسمح لوسائل الإعلام بحضور وتصوير مران منتخب غينيا ييساو من الساعة 9:45 دقيقة ولمدة ربع ساعة أيضا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

منتخب مصر يتأهل رسميا للمونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

مصر وغينيا بيساو مباراة تحصيل حاصل

وأصبحت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مباراة تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة رسميا بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى بعد الفوز على جيبوتي، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يضع نصب عينيه تحقيق الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، والوصول إلى النقطة 26، وتحويل استاد القاهرة إلى كرنفال احتفال بالتأهل للمونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب غينيا ييساو حسام حسن غينيا بيساو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

مواد متعلقة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو في آخر تصفيات المونديال

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ للقاهرة

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

الأمم المتحدة تكشف موعد بدء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية