موعد مباراة ألمانيا ولوكسمبورج بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

يلتقي منتخب ألمانيا اليوم نظيره لوكسمبورج، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب ألمانيا ولوكسمبورج

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب ألمانيا ولوكسمبورج في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

والمنتخب الألماني المتوج بأربعة ألقاب بات عليه إثبات قدراته بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان، حيث مطالب بتحقيق العلامة الكاملة فيما تبقى من مباريات، بداية من مباراته أمام لوكسمبورغ اليوم ثم أيرلندا الشمالية الإثنين.

ولم يخسر المنتخب الألماني في أي مباراة بتصفيات كأس العالم خارج أرضه، حتى سقط أمام سلوفاكيا الشهر الماضي.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما يتصدر المجموعة منتخب سلوفاكيا “مفاجأة المجموعة” فيما تحل إيرلندا الشمالية في الوصافة بفارق الأهداف عن ألمانيا.

ويحتاج المنتخب الألماني إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص تأهله إلى المونديال.

ويجب على المنتخب الألماني الفوز بمبارياته المتبقية، إلا إذا تعثر المنتخب السلوفاكي، بالإضافة إلى ضرورة التفوق عليه في فارق الأهداف، أما في حال إنهاء التصفيات في المركز الثاني، فسوف يضطر المنتخب الألماني إلى خوض ملحق مع ثلاثة منتخبات أخرى للتنافس على بطاقة واحدة مطلع العام المقبل.

