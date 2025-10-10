الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

موقف مبابي، التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام أذربيجان بتصفيات المونديال

كيليان مبابي،فيتو

يستضيف منتخب فرنسا نظيره أذربيجان اليوم الجمعة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

موعد مباراة منتخب فرنسا وأذربيجان 

ومن المقرر إقامة مباراة فرنسا واذربيجان في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

 

موقف كيليان مبابي 

 وكشف المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب عن موقف النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في مباراة أذربيجان.

 

وكانت الشكوك قد أُثيرت حول جاهزية مبابي، بعد إصابته في مواجهة فريقه ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، وهو ما جعل مشاركته مع المنتخب محل تساؤل.


وفي المؤتمر الصحفي أكد ديشامب أن إصابة مبابي خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة، موضحًا:"مشكلة كاحله ليست خطيرة، لقد التزم بالبرنامج العلاجي وإذا سارت الأمور كما هو متوقع فسيكون جاهزًا للعب اليوم  أمام أذربيجان".

 

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام أذربيجان

حارس المرمى: مايك ماينان

الدفاع: مالو جوستو - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أدريان رابيو - كيفران تورام - مايكل أوليس

الهجوم: كيليان مبابي - كينجسلي كومان - هوجو إيكيتيكي.

 


يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق فوزين متتاليين على أوكرانيا وأيسلندا، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي للاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

 

وفي المقابل، يحتل منتخب أذربيجان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل أمام أوكرانيا وهزيمة أمام أيسلندا.

 

نظام التأهل إلى مونديال 2026 عن قارة أوروبا

 ينص نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على تأهل متصدري المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات، بينما تُحدد أربعة مقاعد إضافية عبر الملحق الأوروبي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ثيو هيرنانديز ريال مدريد الاسباني كاس العالم 2026 كينجسلي كومان كيليان مبابي مباراة منتخب فرنسا مباراة فرنسا منتخب فرنسا

