أخبار مصر اليوم: السيسي وجوتيريش يبحثان تطورات اتفاق وقف الحرب في غزة.. قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس بشأن انتخابات مجلس النواب.. ضبط منشأة لتدوير زيوت السيارات المستعملة

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت كما يلي:

كشفت مصادر بـ وزارة التعليم العالي، عن الإجراء المتخذ بشأن طالب جامعة بني سويف الأهلية، الذي فوجئ بأنه غير مقيد بالجامعة بالرغم من كونه مسددا للمصروفات الدراسية ووصل إلى الفرقة الثالثة بالجامعة.

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وبدء عملية الفرز في اللجان الانتخابية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تستضيفها مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني فريدريك ميرتس.

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء: إنه كان يتمنى زيادة نسبة مشاركة الأطباء في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا أن المشاركة جاءت ضعيفة، مشيرًا إلى أن ذلك أصبح أمرًا معتادًا في انتخابات التجديد النصفي.

تابع اللواء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمباحث تموين الجيزة في تنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، في إطار خطة المحافظة لحماية المستهلك والحفاظ على السلع المدعمة من التلاعب أو التداول غير المشروع.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.