مصير طالب الفرقة الثالثة بجامعة بني سويف غير المسجل على السيستم الإلكتروني للجامعات الأهلية

كشفت مصادر بـ وزارة التعليم العالي، عن الإجراء المتخذ بشأن طالب جامعة بني سويف الأهلية، الذي فوجئ بأنه غير مقيد بالجامعة بالرغم من كونه مسددا للمصروفات الدراسية ووصل إلى الفرقة الثالثة بالجامعة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مجلس الجامعات الأهلية حول الأمر للتحقيق، وأنه ألزم الجامعة بتوفيق أوضاع الطالب، وسرعة نقله إلى جامعة أهلية أخرى لاستكمال سنوات دراسته في نفس التخصص وهو تخصص المساحة بكلية الآداب.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تحويل الطالب إلى جامعة أهلية أخرى بها تخصص المساحة في كلية الآداب، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بها في سنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة متناسب مع مجموعه.

ولفتت المصادر، إلى أن الطالب سيستكمل دراسته بعد أن يتم توفيق أوضاعه وفقا للمواد الدراسية التي قام بدراستها بقسم المساحة بـ جامعة بني سويف الأهلية، على أن يستكمل دراسته من الفرقة الثالثة، وذلك حرصا على مستقبله.

وأكدت المصادر أنه جار التحقيق الآن حول حالة هذا الطالب وما إذا كانت هناك حالات مشابهة من عدمه.

تفاصيل أزمة طالب جامعة بني سويف الأهلية

كان طالب بالفرقة الثالثة بقسم المساحة، بكلية الآداب جامعة بني سويف الأهلية، يدعى أسامة أحمد، قد فوجئ بأنه غير مسجل على السيستم الإلكتروني لـ الجامعات الأهلية بالرغم من أنه أنهى دراسته بالفرقة الأولى والثانية والتحق بالثالثة.

وحكى الطالب أنه قام بسداد كافة المصروفات الدراسية على مدار العامين الماضيين، وأنه وصله إخطار من مجلس الجامعات الأهلية يفيد بأنه تم قبوله عن طريق الخطأ نظرا لأن مجموعه في الثانوية العامة لم يكن متوافقا مع الحد الأدنى للقبول بالجامعة.

