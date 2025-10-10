مدير صحة الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي

قام الدكتور إسحاق جميل إسحاق، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، عقب عودته مباشرة من جولته التفقدية بمستشفى الواحات.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تأكيدًا على استمرار روح الانضباط والعطاء والعمل الميداني في خدمة المواطنين.



تفقد شامل لأقسام المستشفى الحيوية

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور إسحق جميل إسحق عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، شملت: قسم الطوارئ، قسم الرعاية المركزة، قسم الحضانات، قسم الصيدلية.

وقد تبيّن انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية والتمريضية في مواقعها، إلى جانب توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة.

تطوير قسم الرعاية المركزة الجديد بطاقة 15 سريرًا

تابع مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أعمال تطوير قسم الرعاية المركزة الجديد بالمستشفى، الذي يُجهز بطاقة 15 سريرًا ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.



وأشاد بسرعة وتيرة العمل وجودة التنفيذ، موجهًا بضرورة الإسراع في استكمال تجهيزات الأسرة والفرش الطبي وغير الطبي، إلى جانب أعمال الدهانات والإنارة، والتأكد من جاهزية مخارج الأكسجين والهواء الطبي تمهيدًا لافتتاح القسم قريبًا لخدمة المرضى.

وخلال جولته الميدانية، شدّد الدكتور إسحق جميل على أهمية الحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المستشفى ورفع كفاءة خدمات الدعم، مع ضرورة متابعة التزام جميع العاملين بالمظهر اللائق والزي الرسمي ومواعيد العمل.



وأكد أن الانضباط الإداري هو الأساس لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية المتابعة اليومية من الإدارة لضبط الأداء وسرعة معالجة أي ملاحظات ميدانية.

