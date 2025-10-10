نقيب الأطباء: تأمين المستشفيات وتحسين أوضاع الأطقم الطبية أهم الملفات أمام المجلس الجديد (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء: إنه كان يتمنى زيادة نسبة مشاركة الأطباء في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا أن المشاركة جاءت ضعيفة، مشيرًا إلى أن ذلك أصبح أمرًا معتادًا في انتخابات التجديد النصفي.

بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية

وأوضح عبدالحي في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن هناك عدة ملفات مهمة تنتظر المجلس الجديد، على رأسها بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، لما له من أهمية في حماية الطبيب والمريض على حد سواء.

كما أشار إلى أن من بين الأولويات أيضًا ملف التعليم الطبي المستمر، ومعالجة تحديات النيابات الطبية والتسجيل في الزمالة المصرية، مؤكدًا أن هذه القضايا تمس مستقبل مهنة الطب وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف نقيب الأطباء أن النقابة تسعى إلى تحسين أوضاع الأطباء وتأمين المستشفيات لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام وفقًا لقواعد ومعايير مهنية، مؤكدًا أن هذا التنظيم يصب في مصلحة المريض أولًا قبل مصلحة الطبيب.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة.

