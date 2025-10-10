الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تقدم 1838 مرشحا بانتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في ثالث أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ١٠٥ ) على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ۱۸۳۸ ) على مدار الثلاثة أيام، ولم يشهد اليوم الثالث أي ترشح على نظام القوائم.

 

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع  القضاة رؤساء اللجان. 

 

 ولم ترصد اللجنة أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

 

