الجمعة 10 أكتوبر 2025
قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس بشأن انتخابات مجلس النواب 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بأنه حرصا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس، بإلزام المدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في المدارس أو داخل الفصول أو على أسوار المدارس، مشددة على أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

الوطنية للانتخابات: تقدم 1838 مرشحا بانتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظا على حيادية المؤسسات التعليمية، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.

