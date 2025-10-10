قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس بشأن انتخابات مجلس النواب 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بأنه حرصا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس، بإلزام المدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في المدارس أو داخل الفصول أو على أسوار المدارس، مشددة على أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظا على حيادية المؤسسات التعليمية، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.